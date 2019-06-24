كيف تعرف نتيجة الصف الأول الثانوي

قالت وزارة التربية والتعليم إن ما كان يحدث في الامتحانات السابقة مثل الشخص الذي يحصل علي شهادة مزورة بأن نظره ٦/٦ ، وهو في الأساس نظره ضعيف جدا، وعندما يقود اَي سيارة يعرف النتيجة، لافتا الي أن الوزارة ترفض إعطاء الطلاب هذه النتائج المزورة عن مستواهم.





وأضافت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالوزارة أن النتائج للصف الأول الثانوي واقعية جدا، نافيا اَي نتائج ظهرت تخص الثانوية حتي الان.





وقالت الوزارة أن النتيجة سوف تظهر يوم الخميس المقبل، من خلال رابط الكتروني تعلن عنه وزارة التعليم خلال الساعات المقبلة.





وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يظهر لكل طالب "كارت" عبر التابلت وهذا الكارت يقيس مستوي الطالب وأشارت المصادر أن الكارت سوف يكون بالألوان، اللون الازرق يدل علي أن الطالب متفوق واللون البرتقالي سوف يكون مناسب للتوقعات أما اللون الأخضر سيكون أقل من التوقعات.





وأشارت وزارة التربية والتعليم أنها تناشد طلاب الصف الاول الثانوي بالاحتفاظ بهذا الكارت علي أن يتم الاعلان عن ذلك الكارت من خلال رابط تعلن عنه وزارة التربية والتعليم وسيكون متاح يوم الخميس المُقبل.





وقالت الوزارة إنه لا توجد درجات ولكن سيكون التقييم علي غرار ما يحدث بالجامعات وسوف يتم الدخول علي هذا الكارت من خلال لينك توفره الوزارة للطلاب ويدخل عليه من خلال الكود الخاص به حتي يعرف اذا كان ناجح أم سيخوض الفرصة الثانية.