صحيفة بريطانية: حجازى محط أنظار الأندية الإنجليزية بعد أدائه مع الفراعنة

أكدت صحيفة "اكسبرس آند ستار" البريطانية، أن أحمد حجازي قد يغيب عن بداية الموسم الكروي مع ناديه ويست بروم، بسبب مشاركته مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية.



وتابعت أن مصر هي أقرب المرشحون للفوز بهذه البطولة، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو، وهو ما يعني ان حجازي لن يلحق ببداية انطلاق الموسم الكروي الجديد.



وأضافت أن حجازي يلعب منذ صيف 2017 بلا توقف، سواء مع ناديه الإنجليزي أو المنتخب الوطني، فهو شارك في 38 مباراة لفريقه الإنجليزي، بالإضافة إلى مشاركاته مع المنتخب ليصل عدد المباريات التي لعبها الموسم الحالي فقط 43 مباراة.



وأشارت إلى أنه من الصعب أن يشارك في بداية الموسم الكروي الجديد، حيث يجب منحه ما لا يقل عن أسبوعين راحة سلبية حتى يستعيد لياقته البدينة ونشاطه مرة أخرى، فلا يمكن المجازفة به.



وأوضحت أن حجازي كان بمثابة قصة نجاح بعد إعارته من النادي الأهلي قبل بيعه بشكل نهائي في شهر يناير الماضي، ولم يستجيب لعروض نادي ليستر سيتي.



وأشارت إلى أن أداءه البطولي مع الفراعنة ستجعل حجازي محط اهتمام كبير من قبل الأندية الإنجليزي في موسم الانتقالات الصيفية.

