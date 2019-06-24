وزير الخارجية الإريتري يصل إلى الخرطوم

أفادت شبكة الشروق السودانية، عصر اليوم الاثنين، بوصول وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، على رأس وفد إريتري رفيع المستوى، في زيارة رسمية تعد الثانية من نوعها خلال نحو شهر.



وقال بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي، استقبل الوفد الإريتري، الأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق ركن محمد علي إبراهيم.



ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى بشأن أعضاء الوفد ومدة الزيارة وبرنامجها، حسبما ذكرت الشبكة الإعلامية.



وكان رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، زار إريتريا، في 14 يونيو الجاري، واتفق مع رئيسها أسياس أفورقي، على فتح الحدود بينهما، وتسهيل الحركة الطبيعية للمواطنين، عقب إغلاقها من قبل نظام المخلوع عمر البشير لعام ونصف العام.



وسبق ذلك، زيارة لـ عثمان صالح للخرطوم، في 19 مايو الماضي، بعد قطيعة وتوتر في علاقات البلدين، استمرت لنحو 18 شهرًا.



وخلال تلك الزيارة، أبدى صالح اهتمام بلاده باستقرار الأوضاع في السودان بعد الإطاحة بالبشير.