مدرب روما الجديد: متحمس للمغامرة الجديدة

عبر باولو فونسيكا، المدير الفني الجديد لروما، عن سعادته عقب وصوله اليوم الاثنين إلى مدينة فيوميتشينو الإيطالية، استعدادًا لبدء مغامرته الجديدة برفقة ذئاب العاصمة.



وأبرزت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية تصريحًا مقتضبًا للمدرب البرتغالي، عقب وصوله مباشرةً، حيث قال: "أنا سعيد للغاية، ومتحمس لبدء هذه المغامرة".



وذكرت الصحيفة أن جيانلوكا جومبار، مدير الفريق، كان في استقبال مدرب روما الجديد، موضحةً أن فونسيكا سيزور المركز الرياضي للنادي للمرة الأولى، لمعرفة جميع الأشخاص الذين يعملون هناك.



ولفتت إلى أن فونسيكا سيجري فحوصات طبية، غدًا الثلاثاء، فيما سيقود أول حصة تدريبية يوم الأربعاء.



وأعلن روما في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، تعيين فونسيكا، مديرًا فنيًا للفريق، بعقد يمتد لعامين، مع إمكانية إضافة عام ثالث، ليخلف كلاوديو رانييري، المدرب السابق.