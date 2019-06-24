مناقشة كتاب "المختطفات" بمعهد جوته الخميس المقبل

أعلن معهد جوته عن عقد ندوة في السابعة من مساء الخميس المقبل، لمناقشة كتاب "المختطفات"، للكاتب والصحفي الألماني فولفجانج باور، ترجمة علا عادل.



والكتاب يسرد سيرة العديد من النساء اللواتي اختطفتهن جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في نيجيريا، ويتتبع حكايتهن ليقدم صورة عن قرب من المجتمع النيجيري وتعدده العرقي والديني والتحديات السياسية والاجتماعية التي يواجهوها.



وفي كتابه يؤكد باور على مصير الإنسانية المشترك، مطالبًا المجتمعات والحكومات الأوروبية بسياسات لجوء أكثر إنسانية، كما يتطرق لسؤال طالما تعرض له، وهو ما علاقة المجتمع الألماني والمجتمعات الغربية بتلك المآسي؟ ولماذا يخاطر صحفي ألماني بحياته من أجل تسليط الضوء على ما يحدث في نيجيريا؟