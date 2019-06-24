رابطة الدوري الألماني تعلن تحقيق ثاني أفضل مبيعات لتذاكر المباريات

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أن مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية، حققتا في الموسم الماضي، ثاني أفضل مبيعات للتذاكر في تاريخ المسابقتين.



وأوضحت الرابطة أن الموسم الماضي 2018 2019 شهد 18 مليون و885 ألف و620 عملية بيع تذاكر، وهو ثاني أفضل رقم بعد موسم 2016 2017 الذي شهد 19 مليون و49 ألف و362 عملية بيع.



وأشارت الرابطة إلى أن تلك الأرقام تشمل "التذاكر المجانية والمهداة، كما هو معمول به في مسابقات الدوري الأخرى".



وبلغ متوسط الحضور الجماهيري في مباريات دوري الدرجة الأولى (بوندسليجا) 42 ألف و739 مشجعا، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 6ر2 % مقارنة بالموسم السابق، لكن الرابطة أكدت أن المسابقة "لا تزال في المقدمة دون منازع أمام مسابقات الدوري الكبيرة بأوروبا (من حيث الحضور الجماهيري)".



بينما ارتفع معدل الحضور الجماهيري في دوري الدرجة الثانية بنسبة 6ر8 % ليبلغ 18 ألف و980 مشجعا في المباراة، ويرجع السبب في تلك الزيادة إلى الجماهيرية الكبيرة لفريقي كولون وهامبورج اللذين هبطا من دوري الدرجة الأولى مع نهاية الموسم السابق.