الكلية الملكية الأردنية تحتفل بتخريج 60 ضابطًًا ليبيًا

أفادت قناة ليبيا الإخبارية، اليوم الإثنين، بإقامة حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط القوات المسلحة الليبية، في الأردن في دورة الضباط المهنيين الأولى، والذين تلقوا تدريبات مكثفة بالكلية الملكية العسكرية الأردنية.



ووفقًا للقناة الليبية فقد بلغ عدد الخريجين 60 ضابطا، بعد تدريبات ميدانية ونظرية استمرت أربعة أشهر.



وحضر حفل التخرج الذي أقيم بمقر الكلية في مدينة الزرقاء، مدير مكتب القائد العام للجيش الليبي، اللواء خيري التميمي، والملحق العسكري الليبي بالمملكة الأردنية، العقيد أحمد البرغثي، ومساعده العقيد عبدالقادر قزة.



وجاء ذلك بعد يوم واحد من تأدية نحو نحو 35 عضوًا جديدًا من أعضاء النيابة العسكرية، اليمين القانونية أمام المدعي العسكري العام للقوات المسلحة الليبية، معاهدين الله تعالى بأداء وظيفتهم بالأمانة والصدق والعدل والمحافظة على القانون.