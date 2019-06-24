تعرف على أسعار السيارات اليوم

ترصد "الدستور" أسعار السيارات في السوق المصرية، خلال الشهر الجاري، وعقب التخفيضات الأخيرة المتزامنة مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.



حيث سجلت أسعار السيارة "رينو ميجا" 2019، 363.000 جنيه، بينما سجلت السيارة مرسيدس 3.270.000 جنيه، بينما سجلت السيارة "بي إم دبليو 218 " 2020) 620.000 جنيه، بينما سجلت السيارة مرسيدس C L S ) ) 2019، 1.965.000 ، بينما سجلت السيارة شيفرولية – أوبترا 2020، 233.100 جنيه، بينما سجلت السيارة شيفرولية- أفيو 2020، 212.400 جنيه، بينما سجلت السيارة شفيرولية – لانوس 2020، 171.600 جنيه، بينما سجلت السيارة رينو كادجار 2019، 444.000 جنيه.