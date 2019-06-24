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اقتصاد
الإثنين 24/يونيو/2019 - 02:48 م

5.2 مليار جنيه إجمالي دعم منتجات "جوجل" للأنشطة الاقتصادية بمصر سنويًا

لينو كاتاروزي، مدير
لينو كاتاروزي، مدير عام شركة "جوجل
أ ش أ
dostor.org/2685155

كشف لينو كاتاروزي، مدير عام شركة "جوجل " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن دعم منتجات شركة "جوجل" للأنشطة الاقتصادية في مصر بحوالي 5.2 مليار جنيه سنويا.

وقال كاتاروزيـ في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، للإعلان عن بعض المبادرات والمشروعات المستقبلية في مصرـ  إن شركة جوجل لديها عدة مبادرات لتمكين الشباب المصري بالمهارات الرقمية، ودعم الشركات المحلية رقميا، بالإضافة إلى تشكيل فريق من الكوادر المحلية في مكتبها بالقاهرة.

وأعرب عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل إعداد "أجندة تشريعية" تسهم في خلق مناخ محفز للاستثمار في السوق المصرية، وتنظيم عمل الشركات، ومن بينها: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإعداد قانون حماية البيانات الشخصية.

من جانبه، أوضح هشام الناظر، مدير عام "جوجل مصر"، أن الشركة ستقوم بتدريب حوالي مائة ألف شخص على المهارات الرقمية الأساسية ضمن برنامج "مهارات من جوجل" مع نهاية العام الجاري 2019، الأمر الذي سيؤدي إلى مساعدة 25 ألف شخص على إيجاد وظيفة، أو التطور في وظيفتهم الحالية.

وأضاف أن "جوجل" لديها خطة لمساعدة مائتي ألف شركة محلية في مصر لإبراز نشاطها التجاري عبر منصتها مع نهاية العام الجاري، كما ستبدأ الشركة خلال الأشهر القادمة تشكيل فريق من الكوادر المحلية في مكتبها بالقاهرة لإدارة المشروعات والمبادرات المختلفة.

وأشار إلى أن "جوجل" قدمت على مدار السنوات الماضية العديد من المنتجات لمستخدميها بالسوق المصرية في حياتهم اليومية، علاوة على الأدوات المتوفرة لدعم الشركات، بالإضافة إلى التدريبات المكثفة، سعيا لتزويد الشباب والنساء بالمهارات الرقمية الأساسية.

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