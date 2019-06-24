"العالمي للمواطن المصري" يؤكد حضور قياداته منتدى الكيانات

تقدم نصر مطر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالشكر لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وذلك لإقامتها المنتدى الأول للكيانات المصرية المسجلة بدول إقامتها بالخارج، وذلك لتعزيز التعاون بين الوزارة وهذه الكيانات من ناحية، وتوثيق العلاقات بين هذه الكيانات وبعضها البعض من ناحية أخرى، وهو ما يضمن تعظيم الاستفادة من المشتغلين بالعمل المدني المصري في الخارج.



وأضاف "مطر" في بيان له أن الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج كان من أول من استجاب لدعوة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد بتسجيل كيانه المنتشرة حول العالم لدى وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومن ثم تم توجيه الدعوة من قِبل الوزارة خلال الأسابيع الماضية لكل أفرع الاتحاد في كل من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية وأمريكا وكندا. وهو ما تستحق عليه الوزارة التحية، حيث ثمّن مسؤولو الأفرع في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج حرص الوزارة على توجيه الدعوة.



وأكد رئيس الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن قيادات الاتحاد أعلنت مشاركتها وحرصها على تلبية دعوة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وذلك خلال اجتماع كونفريس تم إجراؤه بين الأعضاء لمعرفة إمكانية حضور كل منهم.