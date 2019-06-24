أوسامي يترك أوجسبورج عائدا إلى جامبا أوساكا الياباني

أعلن نادي أوجسبورج الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أن لاعبه الياباني تاكاشي أوسامي ترك صفوف الفريق للعودة إلى جامبا أوساكا الياباني.



وكان أوسامي 27/ عاما/ انتقل من أوساكا إلى ألمانيا في 2011 بعقد إعارة لفريق بايرن ميونخ ثم لعب لهوفنهايم قبل الانتقال لأوجسبورج في 2016 .



وقضى أوسامي الموسمين الماضيين في صفوف فورتونا دوسلدورف على سبيل الإعارة.



وقال شتيفان رويتر المدير الرياضي لنادي أوجسبورج ، على موقع النادي بالانترنت، : "نشكر تاكاشي على الفترة التي قضاها في أوجسبورج ونتمنى له حظا أفضل في المستقبل مع عودته إلى بلاده".



واتفق الناديان الألماني والياباني على عدم كشف تفاصيل الصفقة.