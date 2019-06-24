الكاميرون تواجه اجراءات تأديبية محتملة بعد أحداث مباراة انجلترا

تواجه الكاميرون تحقيقا محتملا وربما إجراءات تأديبية من سلطات كرة القدم بعد سلسلة من الأحداث خلال الهزيمة 3-صفر من انجلترا في دور 16 بكأس العالم للسيدات أمس الأحد.



واعترضت لاعبات الكاميرون بشدة على قرارات التحكيم وتوقف اللعب مرتين وبدا أن الفريق في طريقه للانسحاب من المباراة.



وتضمنت المباراة المتوترة واقعة بصق مدافعة الكاميرون أوجستين إيجانجي على ذراع مهاجمة انجلترا توني دوجان.



وعلى الأرجح ستفتح اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي (الفيفا) تحقيقا بعد مراجعة لقطات من المباراة بينما قالت إيشا جوهانسن رئيسة لجنة الكرة النسائية في الاتحاد الافريقي للعبة إن مؤسستها ستحقق في الأحداث.



وأضافت جوهانسن، وهي رئيسة اتحاد سيراليون لكرة القدم أيضا، "بينما نفتخر بفرقنا الافريقية المشاركة في كأس العالم للسيدات عكست مباراة الكاميرون وانجلترا أمس صورة سيئة ليس فقط للمرأة الافريقية بل للكرة الافريقية بشكل عام".



وتابعت "سيتم النظر في هذه التصرفات والتعامل معها بالشكل المناسب".



ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من الفيفا.



وانتقد فيل نيفيل مدرب إنجلترا بقوة تصرفات الفريق المنافس.



وقال لاعب مانشستر يونايتد السابق "شعرت بالخزي تماما بسبب ما قام به المنافس. اذا كان هذا فريقي لرفضت أن تمثل هؤلاء اللاعبات انجلترا مجددا، هذه المشاهد تنتشر حول العالم وعندما ترى اللاعبات الصغيرات هذه التصرفات فهذا ليس جيدا".



وهاجم مدرب الكاميرون ألين دجيمفا حكم اللقاء واتهمه بعد الهزيمة بأنه "أجهض العدالة".