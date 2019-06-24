الإحصاء: 190.2 مليون جنيه إيرادات السكك الحديدية خلال شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات السكك الحديدية سجلت ارتفاعا إلى 190.2 مليون جنيه خلال شهر مايو 2019 مقابل 165.6 مليون جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 25.6 مليون دولار خلال عام.



وعزا الإحصاء الزيادة في إيرادات السكك الحديدية إلى ارتفاع عدد الركاب إلى 23.4 مليون راكب في مايو الماضي مقابل 20.9 مليون راكب في الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.5 مليون راكب خلال عام.



وسجلت إعداد حوادث القطارات تراجعا إلى 164 حادث خلال شهر مايو 2019 مقابل 189 حادث خلال الشهر نفسه من عام 2018، كما انخفضت ضحايا حوادث القطارات إلى 3 مصابين وحالة وفاة واحدة مقابل 3 حالات إصابة و5 حالات وفاة.