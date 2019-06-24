شاهد.. بومبيو و"بن سلمان" يتناولات الغذاء بكورنيش جدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، وصورة جديدة، لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهما يتناولان الغداء بأحد المطاعم على كورنيش جدة.



ونقلت وسائل الإعلام السعودية، عن المصور الملكي بندر الجلعود المقطع، من خلال تغريدة بحسابه في "توتير" قائلًا: سمو سيدي ولي_العهد ووزير الخارجية الأمريكي يتناولان الغداء في أحد المطاعم على كورنيش جدة.



واستقبل خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر السلام في جدة وزير الخارجية الأمريكي، واستعرض معه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.



وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل صباح اليوم إلى جدة، في زيارة رسمية للمملكة ضمن جولة خليجية، تستهدف تشكيل تحالف دولي بشأن إيران ولتهدئة الأوضاع الخطيرة في المنطقة خلال هذه الفترة.