جورجيا تتجه لتغير النظام الانتخابي بعد احتجاجات ضد البرلمان

أعلن الحزب الحاكم في جورجيا اليوم الاثنين، أنه سوف يسعى لتحسين النظام الانتخابي من أجل الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل.



ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس حزب الحلم الجورجي بيدزينا ايفانيشفيلي القول إنه يجب أن يكون هناك نظام أكثر تناسقا، بدون تحديد حد أدنى للأصوات للانضمام للبرلمان.



ويشار إلى أن النظام الحالي ينص على أنه على الأحزاب السياسية الحصول على ما لايقل عن 5 % من الأصوات للانضمام للبرلمان. ويعد تحسين العملية الديمقراطية من مطالب المتظاهرين، الذين احتشدوا خارج البرلمان خلال الأيام الماضية.



ومن شأن إلغاء الحصول على الحد الأدنى من الأصوات للانضمام البرلمان السماح لأي حزب دخول البرلمان، بشرط أن يحصل على نسبة من الأصوات مساوية لما يقل عن مقعد بالبرلمان.



وكان أكثر من 200 شخص قد أصيبوا في المظاهرات، التي اندلعت على خلفية تواجد وفد روسي في البلاد.



ويعد الشعور المناهض لروسيا متأصلا في جورجيا، حيث أن القوى السياسية غالبا ما تكون قلقة إزاء ما يتردد عن استعادة النفوذ الروسي في المنطقة.



وكانت روسيا قد هزمت قوات جورجيا في حرب استمرت لفترة قصيرة عام 2008 بسبب منطقتين من منفصلتين عنها وهما أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وتعترف روسيا باستقلال المنطقتين ولكنها لها سيطرة فعلية عليهما.



وكان رئيس البرلمان إيراكلي كوباكيدزه قد أعلن استقالته من منصبه الأسبوع الماضي أملا في تهدئة المتظاهرين.