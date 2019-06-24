الإحصاء: إيرادات قناة السويس تخطت الـ 110 مليارات جنيه خلال 13 شهرًا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تخطي إيرادات هيئة قناة السويس 110 مليارات جنيه خلال الثلاث عشر شهرا الماضية، حيث سجلت الإيرادات 8.3 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2019 مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2018.



وأضاف الإحصاء في تقرير حصلت عليه الدستور، أن عدد السفن العابرة بقناة السويس ارتفع الى 1166 سفينة خلال شهر أبريل 2019 مقابل 1119 سفينة في الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما ارتفعت إعداد ناقلات البترول من 364 إلى 414 ناقلة خلال الفترة ذاتها.



وسجلت حمولة السفن العابرة قناةّ السويس ارتفاعا إلى 98.3 مليون طن خلال شهر أبريل 2019 مقابل 92.5 مليون طن خلال الشهر نفسه من عام 2018.