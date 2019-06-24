لاعب يد الأهلى: الجمهور سيكون له دور كبير في استعادة البطولات

أكد محمد عبدالوارث المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني سيعقد اجتماعا مع اللاعبين مطلع الشهر المقبل؛ لشرح العديد من الأمور المتعلقة بخطة الإعداد وأهداف الفريق خلال الموسم الجديد.



وأشار عبدالوارث، فى تصريحات اليوم الإثنين، إلى أن الفترة القادمة صعبة، وتحتاج لتضافر جهود الجميع من أجل عودة فريق اليد إلى مساره الطبيعي وحصد البطولات والألقاب.



وأضاف أنه سعيد للغاية بالعمل داخل الجهاز الفني، مشددا على أنها مسئولية كبيرة، وسوف يقدم أقصى ما لديه ليكون عند حسن ظن الجميع.



وشدد عبدالوارث على أن جمهور الأهلي هو كلمة السر في عودة البطولات، وأن تواجده ومساندته للاعبين سيكون له دور مهم في الفوز بالألقاب من جديد.