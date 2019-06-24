شريف إكرامي ينتظم في تدريبات الأهلي الشهر القادم

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن شريف إكرامي حارس الفريق حالته مطمئنة وأنه سيعود إلى المشاركة في المران الجماعي في غضون فترة تصل إلى ثلاثة أسابيع بعد الانتهاء بشكل كامل من فترة التأهيل التي يخضع لها وفق البرنامج الذي حدده له الخبير الألماني الذي أجرى له جراحة في الركبة.



وحرص عبد الحفيظ على عقد جلسة أمس مع شريف إكرامي من أجل الاطمئنان على حالته بعد عودته من ألمانيا وظهوره في ملعب التتش، كما عقد مدير الكرة جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق.



وكان إكرامي قد أجرى جراحة في ألمانيا لإزالة عظام زائدة في الركبة، وبدأ في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي.



وبدأ اكرامي تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيل الذي يخضع له تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.