ضياء رشوان يعلن إنهاء أزمة فارق البدل لصحفيي "الإذاعة والتليفزيون"

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه تواصل مع حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخصوص فارق بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين بمجلة الإذاعة والتلفزيون بدءا من شهر يوليو 2017.



وأضاف "رشوان" في تصريحات له، أن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وافق مشكورا على مواصلة صرف هذا الفارق للزملاء على دفعات متتالية، على أن تكون الدفعة القادمة بقيمة فارق 3 أشهر ويتم صرفها مع الحوافز في بداية شهر يوليو المقبل.



جدير بالذكر أنه نشبت أزمة قبل ذلك، في صرف البدل الخاص بمجلة الإذاعة والتليفزيون من الهيئة الوطنية للصحافة، إلا أن الصحفيين صرفوا الدفعات المتأخرة لهم على دفعات.