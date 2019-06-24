النفط يواصل مكاسبه جراء التوترات بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين لتواصل المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسبوع الماضي نتيجة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، إذ من المنتظر أن تعلن واشنطن عقوبات جديدة على إيران.



وبحلول الساعة 1040 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 9 سنتات أو0.14 بالمئة إلى 65.29 دولار للبرميل.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا أو 0.87 بالمئة إلى 57.93 دولار للبرميل.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه ألغى ضربة عسكرية للرد على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة. وقال أمس الأحد إنه لا يسعى إلى الحرب مع إيران.



وصعدت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران الطائرة المسيرة التي قال الولايات المتحدة إنها كانت في المجال الجوي الدولي بينما قالت طهران إنها كانت فوق أراضيها.



وبلغت مكاسب برنت الأسبوع الماضي نحو خمسة بالمئة، وهو أول مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع، وقفز الخام الأمريكي نحو عشرة بالمئة في أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ ديسمبر كانون الأول 2016.



لكن وزير الخارجية مايك بومبيو قال أيضا إنه سيعلن عقوبات "كبرى" على إيران اليوم الاثنين بهدف زيادة تقليص الموارد التي تستخدمها طهران لتمويل أنشطتها في المنطقة.