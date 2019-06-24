فايننشال تايمز: خسارة اسطنبول بداية لنهاية ديكتاوتور أنقرة

سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الضوء على هزيمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات بلدية اسطنبول.



وقالت إن خسارة أردوغان وحزبه وفوز المعارضة بقيادة أكرم إمام أوغلو تمثل تحول جذري في السياسة التركية التي اعتمدها أردوغان منذ 16 عامًا.



وأضافت أن فوز أوغلو يؤكد أن أردوغان قابل للهزيمة وليس كما يصور للعالم، لافتة إلى أن إعادة الانتخابات مرة أخرى وفوز أوغلو قد يعني أنها مجرد بداية لديكتاتور تركيا في القرن الواحد والعشرون.



وأشارت إلى أن هزيمة أردوغان لم تكن مثيرة للدهشة، بعد تعثره الاقتصادي وحكمه الاستبدادي.



وكان أردوغان قد قال بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية العام الماضي "إذا تعثرنا في إسطنبول فإننا نفقد مكانتنا في تركيا".