المبعوث الأمريكى لإيران: واشنطن ستعلن عقوبات جديدة على طهران اليوم

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك اليوم الإثنين، أن العقوبات الأمريكية على طهران أجبرتها على خفض إنفاقها العسكري.



وقال هوك ـ حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية ـ إن الإدارة الأمريكية ستعلن عقوبات جديدة على طهران اليوم، موضحا أن التحدي الإيراني عالمي يتطلب استجابة عالمية.



وأضاف أن الإدارة الأمريكية ستطلع مجلس الأمن الدولي اليوم، على ما تم التوصل إليه من حقائق بشأن الهجمات الإيرانية، مشيرا إلى أنه بحث مع الأطراف الخليجية تعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز، وضمان سلامة نقل النفط من المنطقة.



ومن المقرر أن يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك- في وقت لاحق اليوم- إلى باريس لعقد مباحثات مع مسئولين بريطانيين، وفرنسيين، وألمان حول الاتفاق النووي مع إيران.