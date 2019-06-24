الكويت: متمسكون بثوابتنا الأساسیة فى دعم القضیة الفلسطینیة

جدد وزير الخارجية الكويتي الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، التأكید على تمسك الكویت بالثوابت الأساسیة في سیاستھا الخارجیة بدعم القضیة الفلسطینیة والقبول بما یقبله الفلسطینیون.



جاء ذلك في مداخلة للشیخ صباح الخالد، خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة بعد أن تلا رئیس مجلس الأمة مرزوق على الغانم بیانًا طارئا لنواب مجلس الأمة حول المشاركة في ورشة البحرین التي دعت إلیھا الولایات المتحدة الامریكیة، والمزمع عقدھا یومي 25 و26 یونیو الجاري.



وقال الشیخ صباح الخالد، إن الحكومة استمعت باھتمام إلى البیان، وتؤكد على تمسكھا بالثوابت والركائز الأساسیة في سیاستھا الخارجیة بدعم القضیة الفلسطینیة، مضیفًا: "نحن نقبل ما یقبل به الفلسطینیون ولن نقبل ما لا یقبلون به".



وأعرب عن أمله فى أن "یقوم أصدقاؤنا في الولایات المتحدة الأمریكیة المعنیین بإیجاد حل للقضیة الفلسطینیة مع الأخذ بعین الاعتبار الركائز الأساسیة في قرارات الشرعیة الدولیة ومجلس الأمن وخطة السلام العربیة".



ورفض الشیخ صباح الخالد، التشكیك بمواقف الحكومة الكویتیة قائلًا: "أرجو عدم التشكیك بمواقفنا.. الحكومة لن تقبل بأي تشكیك"، مشددًا على أن "الكویت فوق كل اعتبار ونحن نعرف كیفیة تنفیذ السیاسة الخارجیة الكویتیة".