السويلم يقدم ملف ترشحه لرئاسة نادي النصر السعودي غدًا

كشفت تقارير صحفية أن سعود السويلم، رئيس نادي النصر السعودي، سيعود من جديد للتقدم لرئاسة النادي في الفترة المقبلة.



ووفقا لصحيفة "البلاد أونلاين" اليوم الإثنين، فإن السويلم أعطى موافقته للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية على الترشح لأربع سنوات مقبلة، وأنه سيزكى رسميًا غدًا الثلاثاء.



وانطلقت، أمس الأحد، الفترة الثالثة لتلقي ملفات المرشحين لمجلس إدارة النصر، والتي تمتد لثلاثة أيام بعد انتهاء فترتين سابقتين ولم يتقدم أي مرشح لمنصب الرئيس.



وحال عزوف النصراويين عن التقدم للمنصب، سيفتح الباب أمام الهيئة العامة للرياضة لتكليف أحد المنتمين للنصر لقيادة النادي خلال الفترة المقبلة.



وكان فهد الهريفي، نجم النصر والكرة السعودية السابق، أكد للجماهير قرب عودة السويلم لقيادة النادي.



ووعد الهريفي جماهير النصر بعودة السويلم غدا، وذلك من خلال مقطع فيديو بثه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ظهر فيه الرئيس السابق للنصر مع أحد الأشخاص يؤكد فيه أن قلبه لم يتغير من جماهير الفريق.



وخلال المقطع، كشف السويلم أنه تعرض لضغط كبير من أشخاص لديهم مناصب في اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام.



وكان نادي النصر دخل في حالة من الضبابية الإدارية بسبب اعتذار السويلم عن عدم الترشح لرئاسة النادي في إطار الانتخابات التي تشهدها الأندية السعودية هذه الفترة.



كما أحجم عدد من الشخصيات النصراوية عن الترشح لرئاسة النادي؛ ما دفع اللجنة المشرفة على الانتخابات لإعادة فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي بضع مرات دون جدوى.



وتنظر جماهير النصر إلى سعود السويلم على أنه السبب الرئيس في فوز النصر بلقب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفوجئت الجماهير بإحجام السويلم عن الترشح في الانتخابات بعدما كانت مسألة ترشحه أمرا محسومًا.