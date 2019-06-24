في ظل المقاطعة.. قطر تضخ 3 مليار دولار استثمارات في باكستان

أعلنت قطر عن ضخ استثمارات جديدة في جمهورية باكستان على شكل ودائع واستثمارات مباشرة تبلغ ثلاثة مليارات دولار، وذلك في أعقاب زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأخيرة إلى باكستان، ليصل إجمالي الشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى 9 مليارات دولار.



وتأتي زيارة أمير قطر الأخيرة إلى باكستان، في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثاث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يوينو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران ودعمها للإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.



ومنذ بندلاع المقاطعة العربية لها، شرعت قطر في البحث عن العديد من البدائل لدول الجوار، وتوطيد علاقاتها مع العديد من دول أوروبا وآسيا بالإضاقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما تركيا وإيران، باعتبارهما أول الداعمين للدوحة في أزمتها مع جيرانها العرب.