الخارجية الروسية: موسكو ستفعل كل شيئ لضمان أمنها القومي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن روسيا ستفعل كل شيء من أجل ضمان أمنها القومي بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، مشيرا إلى أمله ألا يتدهور الوضع في أوروبا بعد انسحاب واشنطن من المعاهدة.



ونقلت وكالات روسية عن ريابكوف قوله اليوم الاثنين، - خلال جلسة في مجلس الاتحاد الروسي - "نحن قلقون للغاية بشأن ما يحدث. هذه خطوة لزعزعة الاستقرار تقوض الأمن الإقليمي، نحن على استعداد لمواصلة اتباع نهج مسؤول، ولكن في نفس الوقت سنفعل كل شيء لضمان أمننا القومي وأمن حلفائنا في ضوء تغيرات الموقف".



يأتي هذا في ظل العلاقة المتوترة ما بين طهران وواشنطن.