قائد باراجواي: نشعر بحزن كبير بعد السقوط أمام كولومبيا

أكد قائد منتخب باراجواي لكرة القدم، جوستافو جوميز، أن لاعبي فريقه يشعرون بالحزن بعد إخفاقهم في التأهل مباشرة لدور الثمانية لبطولة "كوبا- أمريكا" إثر سقوطهم بهدف نظيف أمام كولومبيا، أمس الأحد، في آخر مواجهات الفريقين في المجموعة الثانية.



وقال جوميز: "نشعر بحزن كبير؛ لأننا كنا نرغب في التأهل، الآن علينا الانتظار لنرى إذا ما كنا سنتأهل ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث".



وأضاف: "لا بد أن نرفع رؤوسنا وأن نستمر في العمل من أجل المقبل".



خسر باراجواي أمام كولومبيا بهدف نظيف سجله اللاعب جوستافو كويار، فيما فاز الأرجنتين في المواجهة الثانية بالجولة الثالثة للمجموعة الثانية على قطر بهدفين نظيفين لتتبخر أمال باراجواي في التأهل مباشرة لأول الأدوار الإقصائية لكوبا أمريكا.



وسيتحدد مصير باراجواي من التأهل طبقا لما ستسفر عنه النتائج النهائية للمجموعة الثالثة التي تختتم منافساتها اليوم الإثنين.