لاعب موريتانيا يؤكد تفوق بلاده على منتخب مالى اليوم

أكد مولاي خليل بسام، نجم المنتخب الموريتاني، أن استعدادات فريقه لكأس أمم إفريقيا كانت جيدة، وأنه بات في كامل جاهزيته للمباراة الأولى له في البطولة ضد مالي.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن شعوره لا يوصف بوجود موريتانيا في نهائيات «كان» لأول مرة بعد انتظار دام لزمن طويل، ولم يبق سوى تحقيق نتائج تفرح الجمهور.



وأوضح لاعب مستقبل قابس التونسى، أنه لا يهتم لمن سيتأهل رفقة موريتانيا للدور الثاني من المجموعة الخامسة، ولا يفكر سوى في منتخب بلاده وكيف سيتأهل.



ويلعب منتخب موريتانيا فى المجموعة الخامسة من البطولة إلى جانب تونس وأنجولا ومالي.