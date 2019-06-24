طهران تؤكد أنها لن تتأثر بأى عقوبات أمريكية جديدة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن العقوبات الاقتصادية الجديدة التي تستعدّ واشنطن لفرضها الإثنين على إيران لن يكون لها "أي أثر".



وتساءل موسوي، خلال مؤتمر صحفي في طهران: "هل لا يزال هناك فعلًا عقوبات لم تفرضها الولايات المتحدة على بلادنا وأمّتنا مؤخرًا أو خلال الأربعين سنة الأخيرة؟".



وقال: "لا نعرف فعلًا ما هي (هذه العقوبات الجديدة) ولا ماذا يريدون استهداف بعد؟، لكننا نعتبر أنه لن يكون لها أي أثر".



ويُفترض أن تعلن واشنطن الاثنين "عقوبات إضافية مشدّدة على إيران"، وفق ما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت.



وتتصاعد التوترات بين طهران وواشنطن خصوصًا بعد إسقاط إيران، الخميس، طائرة مسيرة أميركية.



وأشار المتحدث الإيراني إلى أن الوعد بفرض عقوبات جديدة "يتماشى مع الدعاية" الأميركية.



وأضاف: "نأخذ بجدية أي عقوبة (جديدة) ونعتبرها بمثابة خطوة معادية تتطابق مع الإرهاب الاقتصادي والحرب الاقتصادية التي تُشنّ ضد أمّتنا".



وكتب حسام الدين اشنا، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تغريدة، أن "تصريحات أميركا التي أكدت فيها أنها مستعدة للتفاوض من دون شروط، غير مقبولة في ظل التهديد والعقوبات".



وتعود العقوبات الأميركية الأولى ضد إيران إلى عام 1979، ردًا على عملية احتجاز رهائن في سفارة الولايات المتحدة لدى طهران، بعد عشرة أشهر على انتصار الثورة الإسلامية.



وقرر ترامب في مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015، ويعتبره الأوروبيون والروس والصينيون- الذين لا يزالون جزءًا من الاتفاق- كأفضل وسيلة للتأكد من أن إيران لن تمتلك السلاح الذري.



ومنذ أغسطس 2018، أعادت الولايات المتحدة فرض سلسلة عقوبات اقتصادية عقابية ضد طهران في إطار حملة "أقصى الضغوط" التي تنوي واشنطن ممارستها على الجمهورية الإسلامية، ووعد ترامب طهران بفرض العقوبات "الأقسى في التاريخ".