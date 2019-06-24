وزير مالية لبنان: جميع الأطراف ملتزمة باتفاق سندات الخزانة

قال وزير المالية اللبناني، اليوم الاثنين، إن جميع الأطراف المشاركة في اتفاق إصدار سندات خزانة بأسعار فائدة منخفضة ما زالت ملتزمة بالاتفاق، المتوقع أن يقلص تكاليف خدمة الدين في ميزانية 2019.



وأبلغ الوزير علي حسن خليل قناة إم.تي.في أن من المتوقع بدء تنفيذ الاتفاق مع القطاع المصرفي بشأن إصدار سندات خزينة قيمتها 11 ألف مليار ليرة لبنانية (7.3 مليار دولار)، حسبما ذكرت القناة على حسابها بموقع تويتر.



وأضاف "هذا أمر رضائي بالتفاهم، والعنصر الأساسي فيه هو مصرف لبنان"، في إشارة إلى البنك المركزي.