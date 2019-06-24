بالأسماء.. أعضاء بالكونجرس يخفون زيارتهم إلى الدوحة

كشفت صحيفة «ديلي كولر» الأمريكية، أن 6 أعضاء من الحزب الديمقراطي الأمريكي، قاموا برحلات مدفوعة التكاليف من قِبَل الحكومة القطرية في ديسمبر الماضي، والتقوا خلالها وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بينما لم يكشف اثنين منهم عن تفاصيل رحلتهما، وفقًا لما أوردته استمارات الأخلاقيات السنوية حسبما أفادت الصحيفة.



وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن النائبان الديمقراطيان «دونالد نوركروس» من ولاية نيوجيرسي، و«جيم هايمس» من ولاية كونيتيكت، لم يبلغا عن قيامهما برحلة إلى الدوحة، ضمن استمارات الكشف الإلزامي، فيما كشف موقع «بوزفيد» أنهما كانا هناك في منتدى الدوحة المعقود في ديسمبر الماضي.



وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن أعضاء الكونجرس يشغلون مناصب حساسة تجعلهم أهدافًا لدى قطر في محاولة لكسب نفوذهم.



وقالت «ديلي كولر» إن النائب «هايمس» هو عضو في لجنة الاستخبارات الدائمة في مجلس النواب الأمريكي، ورئيس اللجنة الفرعية للتكنولوجيا الاستراتيجية والبحوث المتقدمة، فيما يعمل «نوركروس» عضوًا في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، وترأس لجنتها الفرعية للقوات الجوية والبحرية التكتيكية.



من جانبها، حاولت «آلي كيهو» المتحدثة باسم النائب الديموقراطي «نوركروس»، تحسين صورته، وعلقت قائلة: «مكتبي على علم بهذه الغفلة وسنقدم نسخة أخرى مُعدّلة من البيان».



ونوه التقرير الأمريكي، إلى أن معظم السياسيين الآخرين الذين شاركوا في هذه الزيارة، أدرجوا رحلة قطر في بياناتهم وهم: الديمقراطيان «أندريه كارسون» و«دان كيلدي» من ولاية ميشيجان، و«عامي بيرا» من ولاية كاليفورنيا.



وأوضحت الصحيفة، أن النائب الديمقراطي «بريندان بويل» من ولاية بنسلفانيا، كان من ضمن أعضاء الكونجرس المشاركين في الرحلة، إلا أنه حصل على موافقة بتمديد مهلة تقديم بيان الكشف الإلزامي الخاص به.



ويعمل النائب «كارسون» عضوًا في لجنة الاستخبارات ولجنتها الفرعية لمكافحة الإرهاب، أما النائب «بيرا»، فهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية ويرأس لجنة التحقيقات التابعة لها.



وكشف التقرير الأمريكي، أن رحلة أعضاء الكونجرس الستة شهدت اجتماعًا مع نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن، أثناء رحلتهم إلى الدوحة.



ويأتي تقرير «ديلي كولر» حول زيارة أعضاء الحزب الديموقراطي الكونجرس إلى الدوحة، في أعقاب مطالب أعضاء الحزب الجمهوري من وزارة العدل الأمريكية، إجبار شبكة «الجزيرة» الإعلامية المملوكة لقطر، على التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة والمعروف باسم «قانون فارا - FARA».



كما تحقق وزارة التعليم الأمريكية، أيضًا في تمويل قطر للجامعات الأمريكية، إذ ضخت الدوحة، مليار دولار في كليات الولايات المتحدة بين عامي 2011 – 2016، وخاصة لجامعة جورج تاون الأمريكية، المعروفة بتدريب الدبلوماسيين الأمريكيين في المستقبل.