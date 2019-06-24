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الإثنين 24/يونيو/2019 - 12:12 م

"هزيمة صعبة".. أردوغان يفقد سيطرته على تركيا والليرة تحتفل بأوغلو

أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
dostor.org/2684718

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن ما حدث في انتخابات بلدية اسطنبول كان بمثابة توبيخ شعبي للحزب الحاكم، حيث فقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قيادة أكبر مدينة في البلاد.

وتابعت أن فوز أكرم إمام أوغلو مرتين في الانتخابات يعكس مدى اليأس الكبير الذي أصاب الأتراك من تصاعد الأزمة الاقتصادية تحت حكم أردوغان، فخلال الـ 16 عاما الماضية، والتي كان فيها أردوغان حاكما لتركيا وعد مرارًا وتكرارًا بتحقيق النمو الاقتصادي، إلا أنه حقق التوسع والنمو من خلال الديون، وأطلق العنان لقطاعي العقارات والبناء، وملئت حكومته آفاق الشعب بمشاريع بنية تحتية ضخمة لم يتحقق منها شئ على أرض الواقع.

وأضافت أن المستثمرون هربوا من تركيا، ما أدى لتراجع الليرة لأكثر من 40% مقابل الدولار، والنتيجة هي زيادة معدل التضخم السنوي ليصل إلى 19%، كما تجاوز معدل البطالة نسبة الـ 14%.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفشل الاقتصادي دفع الكثيرون للخوف من فترة حكم أردوغان، خصوصًا بعد أن أحكم قبضته على الحكم وقلص دور الجيش وممكن الإخوان من الحكم، وسحق المعارضة والمؤسسات الديمقراطية.

وأوضحت أن عدم فوز حزب أردوغان في اسطنبول التي تعد مسقط رأسه وبداية حياته السياسية منذ أكثر من 25 عامًا تعد ضربة قاضية له، وتعبير شعبي بعدم الرضا عنه، فأردوغان قاد الاقتصاد التركي للمرة الأولى منذ سنوات طويلة للدخول في مرحلة ركود.

وأكدت ان الوضع الحالي تحت قيادة أردوغان يبدو قاتمًا للغاية، مع عدم وجود أي آمال لمستقبل أفضل، خصوصًا مع تعيين صهره كوزير للمالية ما أدى لتدمير بواقي الثقة في الحكومة واستقلال البنك المركزي.

وأوضحت أن مؤشرات الأسواق الدولية بدت مسرورة للغاية مع احتمالية ضعف حكم أردوغان، ما دفع الليرة للارتفاع بنسبة ضئيلة، فحتى المسيطرون على رؤوس الأموال في تركيا فقدوا الثقة في أردوغان، ومخستمتعون بفكرة فوز أوغلو.

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