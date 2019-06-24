الأرصاد تحذر طلاب الثانوية: ارتفاع الحرارة الأربعاء

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"عن اعتدال حالة الجو خلال الأيام الماضية، حيث وصلت اليوم إلى 35 درجة مئوية، مؤكد أن الحرارة من المقرر أن ترتفع غدًا ولمدة عدة أيام، لتصل إلى 39 درجة مئوية غدا.



وناشد طلبة الثانوية بتوخي الحذر من الحرارة المرتفعة، خلال امتحاناتهم، حيث يمتحنون بعد غد الأربعاء الكيمياء (علمي علوم ورياضيات) والجغرافيا (أدبي).



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط علي خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.