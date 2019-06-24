القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
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الإثنين 24/يونيو/2019 - 12:03 م

ابحث مع الشرطة.. "عبود الريس" هارب من حبل المشنقة

ابحث مع الشرطة..
عمرو المزيدي
dostor.org/2684693

تحرص وزارة الداخلية على نشر صور كافة العناصر الإجرامية المطلوبة، وتناشد المواطنين للتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والإدلاء بأية معلومات تُساعد في القبض على هؤلاء الهاربين.

وتضم قائمة المطلوبين أمنيًا على ذمة قضايا المتهم "عبود محمود عبود محمود الريس"، محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل وهارب من السجون في أحداث 25 يناير 2011 ومطلوب القبض عليه.

وتؤكد وزارة الداخلية، إيمانها الكامل بوعي شعب مصر الذي يرسخ دائمًا حرصه على استقرار الوطن وإعلاء هبة القانون، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية لفرض الأمن ورصد كافة العناصر الإجرامية الهاربة على ذمة قضايا، وتقديمهم إلى العدالة عقابا لهم على ما اقترفوه من جرائم.

ابحث مع الشرطة.. "عبود الريس" هارب من حبل المشنقة
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