الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين من مخيم شعفاط وسط القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين من الحارة التحتا في مخيم شعفاط وسط القدس، واطلقت وابلا من قنابل الغاز باتجاه بيوت المواطنين.



وقال مراسل وكالة وفا للانباء الفلسطينية في القدس: إن جنود الاحتلال شرعوا بالتنكيل بالمواطنين وتوقيف مركباتهم والتدقيق في بطاقات عدد كبير منهم، في حين أغلق عدد من تجار المنطقة محالهم التجارية تحسبا من دهمها وتحرير مخالفات مالية لهم.



وتسعى بلدية الاحتلال في القدس، الى تكثيف نشاطاتها في المخيم والضواحي المجاورة في محاولة للإحلال مكان المؤسسات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، خاصة الصحية والتعليمية والخدماتية بعد إعلان ترامب المشؤوم بخصوص القدس، وبعد توقيف الدعم المالي الأخير لـ"الأونروا".