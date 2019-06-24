معارض قطري: "تميم" يمنع شباب الغفران من الزواج

قال المعارض القطري جابر المريعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن جريمة حكومة الحمدين وتميم في انتهاك حقوق الغفران في قطر وإسقاط جنسيتهم، كانت سببًا في منع اداء الكثير من شباب الغفران في منعهم من الزواج.



وأضاف المري، أن منظمة هيومن رايتس وتش، طالبت من قطر إنشاء نظام يتسم بالشفافية ومراجعة حقوق الغفران في قطر، والتزامها بالمعاهدات المصادق عليها لحقوق الانسان الأساسية والتأكد من احترام الحقوق المنصوص عليها.



ومنعت الحكومة القطرية بعض من أبناء قبيلة الغفران من الحصول على الجنسية، كما أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في 2006.



و قرار اسقاط جنسيات للغفران بحجة ازدواجية الجنسية لم يطبق الا على الالاف من الغفران ولم يطبق على كافة الشعب وهذا يثبت ان دوافع القرار تمييز عنصري.