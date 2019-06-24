ضبط جزار بحوزته طن و600 كيلو لحوم فاسدة في البحر الأحمر

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.



أسفرت جهود تلك الحملات - خلال 24 ساعة - بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط جزار ومستأجر عنبر بثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الغردقة ثان بالبحرالأحمر؛ لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من اللحوم قدرها طن و600 كيلو جرام "دهون حيوانية وأحشاء داخلية" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير ظاهر في خواصها الطبيعية، وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشي الطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالبحرالأحمر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



جار تحرير المحاضر اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.