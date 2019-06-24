أول طلب من ساري لرونالدو.. والأخير يوافق

أكدت صحيفة كوريرى ديلو سبورت الايطالية أن المدرب ماوريسيو ساري عقد جلسة حاسمة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كوت دازور من أجل الحديث عن البيانكونيري الجديد.



ساري طلب من رونالدو اللعب كمهاجم صريح في الموسم المقبل وهو ما دفع النادي لعدم التفكير في ضم ماورو ايكاردي مع التخلص من الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في الصيف الحالي.



ووافق رونالدو على فكرة تغيير مركزه واللعب كمهاجم بسبب عامل السن وحاجته للحركة بشكل أقل في مركز المهاجم الصريح.



وأبدى رونالدو سعادته بسبب اقتراب ماتياس دي ليخت من الانتقال لصفوف يوفنتوس في الصيف الحالي وكذلك خيار وصول أدريان رابيوت لتعزيز الوسط في صفقة انتقال مجانية وامكانية عودة لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا لصفوف الفريق من جديد في صفقة ربما تكون الأكبر للسيدة العجوز في تاريخ النادي.



ويأمل يوفنتوس في دفع 150 مليون يورو لضم بوغبا هذا الصيف لكن مانشستر يونايتد يصر على رفضه تماما فكرة رحيل اللاعب المطلوب كذلك بقوة من قبل ريال مدريد.