الكهرباء تُمهل نادي زفتى الرياضي يومين قبل فصل التيار

أنذرت هنسة كهرباء زفتى، بمحافظة الغربية، نادي زفتى الرياضي، بضرورة سداد القيم المُستحقة على عدادات الكهرباء والتي يستخدمها النادي في مختلف الأنشطة، حيث بلغت القيمة الإجمالية 17 ألفا و890 جنيهًا وخمسة وتسعون قرشًا.



ويحصل نادي زفتى الرياضي على الخصم المستحق للجهات الخدمية كما هو معتاد، إلا أن النادى تأخر فى سداد مديونيات شركة الكهرباء لديه في بعض العدادات والبالغ عددهم سبع عدادات، أكثرهم مديونية هو عداد صالة الافراح والبالغ مديونيته عشرة آلف جنيه.



ووجهت إدارة هندسة الكهرباء بزفتى صباح اليوم، إنذارًا لمدير عام النادى تطالبه بسرعة السداد قبل يوم 26 من يونيو الجاري، وإلا سيتم فصل التيار الكهربي عن جميع العدادات، مع استمرار المطالبة بسداد المبالغ المستحقة.