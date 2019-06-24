القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
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الإثنين 24/يونيو/2019 - 11:58 ص

ضبط مصنع للمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة في الوراق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
dostor.org/2684678

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط مالك شركة للصناعات الغذائية، بدائرة قسم شرطة الوراق (محافظة الجيزة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية "كيك" المغشوشة والمقلدة مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات كبرى الشركات خلافًا للحقيقة، تم ضبط كميات قدرها (5،470) طن "مستلزمات إنتاج" (سكر- لبن بودرة- زيت طعام- دهون نباتية- دقيق)، (10800) عشرة آلاف وثمانية قطعة (كيك) "منتج نهائى" مدون عليها أسماء وعلامات كبرى الشركات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
جارى تحرير المحاضر اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

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