السكة الحديد: لا تأخيرات على خط الوجه البحري

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن خط الوجه البحري يعمل بصورة طبيعية ولا يوجد تأخيرات كما يشاع البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



وأضافت المصادر في تصريحات خاصة للدستور، إن هناك متابعة لكافة القطارات الموجودة أثناء رحلاتها على خطوط الوجهين البحري والقبلي وذلك لمعرفة في حال تعرض أو قطار لعطل فني تسبب في تعطل القطار، ومن ثم سرعة إمداده بالإصلاح الفوري.



وأكدت المصادر أن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، شدد على ضرورة الالتزام بإجراء الصيانة الكاملة للقطارات قبل خروجها من الورش وذلك منعا لوقوع أى مشكلات فنية أثناء مسير الرحلات وتعطلها مما يتسبب في إزعاج المواطنين ومن ثم يعود بالسلب على سمعة السكة الحديد.