القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
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الإثنين 24/يونيو/2019 - 11:58 ص

وفد الصحة يتوجه لبورسعيد لمتابعة الاستعداد لـ "التأمين الشامل"

الدكتور خالد مجاهد،
الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2684676

يتوجه الآن وفدًا من وزارة الصحة والسكان، إلى محافظة بورسعيد، لمتابعة نظم التشغيل بالمستشفيات التي تم الانتهاء منها، إضافةً إلى تسلّم منشآت طبية أخرى، وفقًا لأعلى معايير الجودة، إضافةً إلى متابعة التجهيزات الطبية وغير الطبية الجارية لعددٍ من المنشآت الطبية بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوفد تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية المتتالية لمحافظة بورسعيد للوقوف على جاهزية المستشفيات ووحدات طب الأسرة من حيث الإنشاءات والتجهيزات الطبية وغير الطبية، حيث إنه تم تدشين غرفة عمليات وطوارئ برئاستها في مقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يوميًا للوقوف على المستجدات لحظة بلحظة وتذليل كافة العقبات، حتى إطلاق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي.

وقال مجاهد إنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة عددًا من وحدات طب الأسرة والتي تعتبر هي نواة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات.

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