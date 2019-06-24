14 فنانًا في معرض "أول مرة" بمكتبة الإسكندرية

تفتتح مكتبة الإسكندرية، في الخامسة من مساء الخميس 27 يونيو الجاري، الدورة الرابعة عشرة لمعرض "أول مرة" بقاعة المعارض الشرقية بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.



يهدف المعرض إلى استقطاب شباب الفنانين والفنانات الواعدين في المراحل الأولى من مشوارهم الفني؛ وقد بدأت تتبلور شخصيتهم الفنية وتأخذ شكلًا خاصًا بهم، ممن لم يقوموا بعرض أعمالهم الفنية في معرض فردي من قبل، فيكون عرض أعمالهم من خلال معرض "أول مرة" وكأنه معرض فردي خاص بكلٍّ منهم.



وتعتز مكتبة الإسكندرية في هذه الدورة بالمشاركة البارزة للفنانات المصريات الشابات. ويضم المعرض نحو 14 فنانًا وفنانة؛ وهم: إبراهيم عبد الهادي، أحمد الزلباني، إسراء كاظم، أميرة سعد، دينا نور الدين، رشا سالم، عبد الرحمن محمود، كريم رأفت، ماري جرجس، محمد عيد، ميران سمير، ميسون الزربة، هدى رجاء، ووئام علي.



ويتجه اختيار الأعمال المعروضة وطريقة عرضها نحو إظهار تجربة الفنان بشكل متكامل؛ حيث يستطيع المشاهد الإحساس بحالة خاصة وأصيلة تعبر عن توجه الفنان وليس مجرد التعرض لعمل أو عملين أو عدة أعمال منفصلة الموضوع لفنان واحد. ومن ثم، فإن هذا التناول ما يعطي هذا الزخم لتحقيق ظهور الفنانين وإبراز تجربتهم الفنية بشكل واضح.



يستمر المعرض حتى يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2019، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً، ماعدا الجمعة والسبت من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى السابعة مساءً.