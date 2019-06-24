الصين: ندعم التعاون مع الحكومة المصرية في تطوير قطاع الأعمال

أكد ياو ليتشيانج السفير الصيني لدى القاهرة على التطور السريع والشامل في التعاون المصري الصيني والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين معربًا عن اعتزازه بتمثيل بلاده في مصر وما تتمتع به من عراقة وحضارة، مؤكدا حرص الجانب الصيني على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات.



كما أشار إلى الزيارات المتبادلة على المستوى الرئاسي بين مصر والصين واللقاءات المتعددة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج والتي تعكس صداقة متميزة وعلاقات تعاون فريدة من نوعها بين الزعمين.



ولفت إلى أن مصر تعد رابع أكبر شريك تجاري للصين في القارة الإفريقية، كما أن الصين تساهم في العديد من المشروعات العملاقة في مصر.

