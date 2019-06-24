ضبط 3 طن زيت فاسد في العامرية بالإسكندرية

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.



أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط المدير المسئول عن محل غير مرخص لتجارة المواد الغذائية، بدائرة قسم شرطة العامرية أول (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها(3،100) طن (زيت الطعام) مجهولة المصدر معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تجارية غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.