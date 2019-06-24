موسكو: عودة أكثر من 1500 لاجئ سوري إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا أن 1554 لاجئًا عادوا إلى الأراضي السورية خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المركز - في بيان له اليوم الاثنين - إن من بين العائدين 364 لاجئًا (109 نساء و185 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و1190 لاجئا (357 امرأة و607 أطفال) عادوا من الأردن عن طريق معبر " نصيب".



وأضاف أن 4 نازحين عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا. مشيرا إلى أن الجانب الروسي نفذ عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 346 سلة غذائية بوزن إجمالي يبلغ أكثر من 1.5 طن إلى بلدة حمورية بريف دمشق.



وأوضح المركز أن وحدات سلاح المهندسيين العسكرية السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير مساحة 2.8 هكتار من الألغام في محافظتي درعا ودمشق، حيث اكتشفت ودمرت 27 عبوة قابلة للانفجار.