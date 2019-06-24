يوفنتوس يضع الرتوش الأخيرة لضم دي ليخت

أكدت شبكة "سكاي إيطاليا" أن جلسة عقدت، مساء أمس الأحد، بين مينو رايولا، وكيل اللاعبين الشهير، ومسئولي نادي يوفنتوس.



ونجح يوفنتوس في إقناع وكيل اللاعبين بفكرة رحيل ماتياس دي ليخت لصفوف كبير الكرة الايطالية في السنوات الماضية، مع منح رايولا العمولة المطلوبة لإتمام الصفقة.



وينتظر أن يتحصل دي ليخت، قائد أياكس أمستردام، على عقد لخمس سنوات، براتب يبلغ 12 مليون يورو في الموسم الواحد.



وقرر يوفنتوس دفع مقابل مالي قدره 70 مليون يورو من أجل التعاقد مع ماتياس دي ليخت، وهو نفس المبلغ الذي عرضه برشلونة وباريس سان جيرمان من أجل ضم اللاعب في الصيف الجاري.



وينتظر أن يعلن يوفنتوس عن حسم الصفقة في الساعات القليلة المقبلة، بعدما قرر دي ليخت اللعب في يوفنتوس ومزاملة كريستيانو رونالدو في الموسم المقبل، حيث كان اللاعب البرتغالي طالبه بالقدوم ليوفنتوس، وذلك على هامش نهائي الدوري الأوروبي بين البرتغال وهولندا، في الشهر الماضي، والذي انتهى بفوز رفاق رونالدو بالبطولة.