"الفلاحين": ارتفاع أسعار الطماطم في سبتمبر

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الطماطم تزرع في مصر طوال شهور العام بفضل المناخ المختلف بين المحافظات ووجود أصناف صالحة لكل أوقات العام، وتزرع في مصر في أربع عروات رئيسية وهم العروة الصيفية المبكرة والصيفية العادية والعروة النيلية الخريفية والعروة الشتوية، بالاضافه إلى العروة المحيرة، والتي تزرع بين العروة الشتوية والصيفية المبكرة.



وأضاف "أبو صدام"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه مع انتهاء العروة الحالية، ستبدأ أسعار الطماطم في الارتفاع تدريجيا لتصل لأعلى سعر لها في شهر سبتمبر بداية زراعة العروة الشتوية، لافتا إلى أن انخفاض أسعار الطماطم حاليا يجعل مزارعي الطماطم يستعجلون في تقليع أشجارها وتجهيز الأرض لمحصول آخر، مما يطيل فترة الفاصل بين العروات فيقل المعروض مع زيادة الطلب فترتفع الأسعار.