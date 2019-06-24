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الإثنين 24/يونيو/2019 - 11:53 ص

الحكومة الألمانية تنتقد محاكمة عثمان كافالا في تركيا

الحكومة الألمانية
وكالات
dostor.org/2684662

انتقدت مفوضة الحكومة الاتحادية لحقوق الإنسان في ألمانيا محاكمة الناشط الثقافي والمدني التركي عثمان كافالا وناشطين آخرين.

وجاء في بيان لباربل كوفلر والسفير الفرنسي المكلّف بحقوق الإنسان، فرانسوا كروكيت، أن المحاكمة المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين تمثل "يوما أسود للمجتمع المدني التركي".

وأضاف البيان أن كالافا يعد "مثالا بارزا للالتزام الثقافي والمدني" وللتفاهم المجتمعي، لافتا إلى أن وجود تركيا قوية يحتاج إلى مزيد من الأصوات. وجاء في البيان أيضا: "نأمل في إنهاء الحبس الاحتياطي لعثمان كالافا ويجيت أكساك أوغولو".

يشار إلى أن الناشط كالافا 62 عاما الذي يتعاون من خلال مؤسسته "ثقافة الأناضول" مع معهد جوته الثقافي الألماني وغيره من المؤسسات، قيد الحبس الاحتياطي منذ شهر نوفمبر عام 2017 والناشط أكساك أوغولو قيد الحبس الاحتياطي منذ نوفمبر عام 2018.

وتبدأ محاكمة الاثنين، و14 متهما آخرين اليوم في سجن "سيليفري" ذي الإجراءات الأمنية المشددة، غرب اسطنبول.

ويتم توجيه اتهامات لهؤلاء الناشطين بمحاولة الانقلاب في إطار "احتجاجات جيزي" التي وقعت في عام 2013.

ويطالب الادعاء العام بتوقيع عقوبة السجن المشدد مدى الحياة.

وقد توجهت كلوديا روت نائبة رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج" المنتمية لحزب الخضر إلى تركيا لرصد مسار المحاكمة.

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