إخلاء قاعات البرلمان البريطاني بسبب إنذار حريق

أفادت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، أن البرلمان البريطاني، أخلى القاعات بسبب إنذار من احتمالية نشوب حريق.



يذكر أن برلمان المملكة المتحدة، هو أعلى كيان حكومي في المملكة المتحدة والمقاطعات البريطانية عبر البحار، هو وحده لديه الحكم البرلماني، والذي يجعله أعلى قوة فوق كل المكونات السياسية البريطانية الأخرى.



كما أن البرلمان البريطاني يشهد حاليا فترة انتقالية حيث يتم اختيار خليفة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي التي أعلنت استقالتها من أسابيع مضت جراء فشلها في حل أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويعتبر بوريس جونسون من أكثر المرشحين لنيل هذا المنصب رغم عدم رغبته في مناقشة ازمة الخروج.